Лукашенко назвал двух достойных кандидатов на пост президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что среди тех, кто будет конкурировать за президентское кресло "есть люди достойные, знающие страну". К числу таких кандидатов он отнес бывшего главу МВД Юрия Караева и бывшего руководителя Министерства здравоохранения Владимира Караника.

"Вот, у меня два человека стоят здесь, они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один - генерал, другой - губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", - сказал сегодня Лукашенко во время посещения гродненского предприятия "Молочный мир". Фрагмент его выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Ранее сегодня Лукашенко попросил белорусов "набраться терпения" и пообещал, что у них точно будет новый президент. "Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах, - сказал президент. - Живем, как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", - попросил Александр Лукашенко.