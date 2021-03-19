Мединский призвал политиков в США учить уроки истории

Новости

Мишустин освободил Храмова от должности первого замглавы Минприроды 19:00
В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 19:00
За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось 19:00
Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд 19:00
За зиму в столице выпало 174 см снега 18:57
"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей 18:56
Правительство РФ перезапустит работу с экспертами и общественностью 18:51
В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech 18:49
Приезжий устроил в Новой Москве поножовщину из-за места на парковке 18:33
Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka 18:19
Норвежского премьера обвиняют в нарушении антиковидных мер 18:16
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным конституцию РБ "в общих чертах" 18:12
Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным 18:06
Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA 17:51
Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле 16:18
В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку 16:13
Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку 16:08
Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты 16:05
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 18:34
Рубрика: Власть

Мединский призвал политиков в США учить уроки истории

Текст: Елена Новоселова
Современные американские политики плохо учили историю, раз позволяют "себе фееричные высказывания в отношении как прошлого, так и настоящего России", заявил помощник президента России Владимир Мединский в новой статье, которая опубликована на сайте "История.РФ".
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

"То, что ценили отцы-основатели США в отношениях с Россией, что ценили великие Линкольн, переписывавшийся с Александром II, и Рузвельт, веривший, что и он, и весь американский народ и впредь будут "отлично ладить" со Сталиным и со всем русским народом", перечёркивают безграмотные политиканы, стремящиеся поссорить наши народы, - пишет Мединский. - Это достойно сожаления. И мы не знаем, что бы на это сказала Саманта Смит - она погибла. Но мы можем спросить об этом миллионы людей по обе стороны океана".

Фото: istockphoto
Британцы усомнились в психическом здоровье президента США

История не знает сослагательного наклонения, подчеркивает автор статьи, но он все же приведет несколько исторических примеров, используя эту грамматическую категорию.

"Если бы Россия с 1914 года не приняла на себя всю тяжесть Первой мировой войны, была бы возможность у Вудро Вильсона излагать свои прелестные миролюбивые инициативы? Если бы не было Сталинграда и Курска, ждала бы нас битва за Новую Англию и Калифорнийская дуга? Если бы СССР выполнял свои союзнические обязательства в августе 1945-го не день в день, а так, как в случае с открытием Второго фронта (плюс-минус два года), сколько бы полегло американцев в боях на японских островах и в Маньчжурии? Если бы не наступление Красной Армии на советско-германском фронте в январе 1945-го, что стало бы с десятками тысяч американских парней в Арденнах? - спрашивает глава РВИО у воображаемого оппонента. - Предполагать можно бесконечно... Неизвестно, где была бы сейчас столица США: в Вашингтоне или в Ричмонде. Неизвестно, существовало бы вообще сейчас такое государство или на его месте было бы несколько. Сотни тысяч молодых американцев полегли бы в Арденнах, на Востоке, в Океании. Атомная бомба не помогла бы "закончить" Вторую мировую войну. Зато наверняка помогла бы начать третью".

Фото: Drew Angerer/Getty Images
"Идет на поводу у ястребов": Историк из США оценил оскорбления Байдена в адрес Путина

Помощник президента РФ выразил желание направить в США посылку с хорошими историческими книгами.

"Но я занимался в библиотеке Конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать, и учить историю. Делать выводы. И тогда сразу всё встанет на свои места", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество История Россия и США

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
В Европе началась третья волна COVID-19
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам