Мединский призвал политиков в США учить уроки истории

"То, что ценили отцы-основатели США в отношениях с Россией, что ценили великие Линкольн, переписывавшийся с Александром II, и Рузвельт, веривший, что и он, и весь американский народ и впредь будут "отлично ладить" со Сталиным и со всем русским народом", перечёркивают безграмотные политиканы, стремящиеся поссорить наши народы, - пишет Мединский. - Это достойно сожаления. И мы не знаем, что бы на это сказала Саманта Смит - она погибла. Но мы можем спросить об этом миллионы людей по обе стороны океана".

История не знает сослагательного наклонения, подчеркивает автор статьи, но он все же приведет несколько исторических примеров, используя эту грамматическую категорию.

"Если бы Россия с 1914 года не приняла на себя всю тяжесть Первой мировой войны, была бы возможность у Вудро Вильсона излагать свои прелестные миролюбивые инициативы? Если бы не было Сталинграда и Курска, ждала бы нас битва за Новую Англию и Калифорнийская дуга? Если бы СССР выполнял свои союзнические обязательства в августе 1945-го не день в день, а так, как в случае с открытием Второго фронта (плюс-минус два года), сколько бы полегло американцев в боях на японских островах и в Маньчжурии? Если бы не наступление Красной Армии на советско-германском фронте в январе 1945-го, что стало бы с десятками тысяч американских парней в Арденнах? - спрашивает глава РВИО у воображаемого оппонента. - Предполагать можно бесконечно... Неизвестно, где была бы сейчас столица США: в Вашингтоне или в Ричмонде. Неизвестно, существовало бы вообще сейчас такое государство или на его месте было бы несколько. Сотни тысяч молодых американцев полегли бы в Арденнах, на Востоке, в Океании. Атомная бомба не помогла бы "закончить" Вторую мировую войну. Зато наверняка помогла бы начать третью".

Помощник президента РФ выразил желание направить в США посылку с хорошими историческими книгами.

"Но я занимался в библиотеке Конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать, и учить историю. Делать выводы. И тогда сразу всё встанет на свои места", - добавил он.