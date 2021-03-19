Меркель допустила возможность закупки вакцины "Спутник V"

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность самостоятельной закупки ФРГ российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если подобного решения не будет принято на уровне Евросоюза. Она также отметила, что вакцину Института Гамалеи можно будет использовать в ЕС после регистрации. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции по итогам встречи с руководителями регионов страны, посвященной тематике вакцинации.

"Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам. Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку. Это возможно, и это мы тогда сделаем", - цитирует канцлера ТАСС.

Ангела Меркель также поддержала компанию AstraZeneka, производителя вакцины от COVID-19, заявив, что готова привиться этим препаратом. "Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это", - отметила канцлер.

Напомним, что сегодня очередная страна Евросоюза приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Такое решение приняли медицинские власти Финляндии после того, как в стране было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca.