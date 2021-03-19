МИД РФ назвал задачи Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства

Она напомнила, что перестановки произошли 19 марта. Мезенцев, работавший послом в Минске, постановлением Высшего Госсовета Союзного государства назначен на пост Государственного секретаря. Этим же решением от соответствующих обязанностей освобожден Григорий Рапота - "в связи с истечением срока пребывания в должности".

На Смоленской площади выразили глубокую признательность Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами. "Благодаря его инициативной позиции стала возможной реализация значимых союзных программ в различных областях", - отметили в российском ведомстве.

В МИД РФ пожелали Дмитрию Мезенцеву успехов в его деятельности на новом месте работы. "Убеждены, что [он] продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.