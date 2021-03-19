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19.03.2021 22:05
Рубрика: Экономика

Минцифры опубликовало проект об электронных паспортах в России

Текст: Иван Черноусов
Россияне смогут оформлять и получать электронные паспорта. Соответствующий проект Минцифры расположен на портале нормативных правовых актов.
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Жители Москвы смогут оформить и получить электронный паспорт с 1 декабря текущего года, а по всей России такая возможность появится не позже 1 июля 2023 года. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту (формата банковской карты) с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом.

По желанию гражданина, можно установить и активировать (при помощи биометрической кабины в МФЦ) мобильное приложение (или так называемый Мобильный Идентификатор Гражданина), которое будет выполнять функции паспорта для ряда вариантов применения. На старте проекта в 2021 г. совместимых услуг будет не очень много, но их список будет расширяться.

Паспорт с чипом будет применяться на территории РФ наравне с традиционным бумажным. Документ будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.

Адрес регистрации (прописка) не будет напечатан на смарт-карте (как сейчас штамп в "бумажном" паспорте), а будет просто записан на чипе. Также впоследствии возможна запись, например, данных о действующем водительском удостоверении (чтобы не носить его с собой).

Оформлять и выдавать паспорт, содержащий электронный носитель информации, можно будет с 1 декабря 2021 года на территории Москвы, в регионах - по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

Любой гражданин РФ, получающий/меняющий паспорт в Москве, может выбрать вариант паспорта с электронным носителем.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Выдача российских паспортов

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