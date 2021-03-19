Минфин рассказал о возврате налога на движимое имущество бизнеса

Никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций не принималось. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе Минфина.

Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество попросило правительство не возвращать отмененный в 2019 году налог на движимое имущество.

Бизнес выступал за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями, пояснили в Минфине.

"Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", - рассказали в ведомстве.

В министерстве финансов уточнили, что вопрос будет дополнительно прорабатываться с целью поиска решения, которое бы отвечало интересам всех сторон.

Как ранее писал РБК, "Опора России" попросила Минфин не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии, указывал глава "Опоры России" Александр Калининин в письме главе Минфина Антону Силуанову, на которое ссылается издание.