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19.03.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

Минюст предложил ввести ответственность за неполную уплату алиментов

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции Константин Чуйченко выделил среди социально значимых вопросов проблему погашения задолженности по уплате алиментов. "Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате", - подчеркнул Чуйченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заявление прозвучало на коллегии Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Как рассказывали ранее эксперты, многие злостные алиментщики выплачивают минимальные суммы, чтобы избежать ответственности. Эту лазейку предлагается закрыть.

Также Константин Чуйченко отметил важность принципиально новых решений по развитию системы принудительного исполнения. Так, по его мнению, возможно проработать вопрос об использовании электронных площадок (маркетплейсов) для реализации на них имущества должников.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст Разводы и алименты

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