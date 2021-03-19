Минпромторг объяснил падение оборота торговли в 2021 году

Минпромторг ожидает роста оборота розничной торговли в России с апреля в случае дальнейшей отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, комментируя данные Росстата за январь-февраль 2021 года.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в первые два месяца 2021 года снизился на 0,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года. При этом в феврале снижение составило 1,3% в годовом выражении.

Снижение показателей в Минпромторге объяснили высокими показателями начала 2020 года.

"В марте торговля даже столкнулась с ажиотажным спросом населения на определенные товары (гречка, макаронные изделия, консервы и другие)", - отметили в Минпромторге.

"В целом, если в будущем будут продолжать постепенно сниматься ограничения, с апреля ожидаются положительные показатели в сравнении с аналогичными прошлого года", - добавили в ведомстве.