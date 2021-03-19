Минпросвещения разработало мониторинг успехов в образовании в регионах

По его словам, мониторинг отражает динамику процессов в системе образования. Всего будет 50 показателей - среди них строительство школ, детских садов, организация системы воспитания, работа с талантливыми и отстающими детьми, повышение квалификации учителей.
Исходя из результатов, можно будет судить о вкладе каждого региона в достижение поставленных национальных целей развития в образовательной сфере. "Мы готовы также результаты этого мониторинга представить", - обещал Кравцов.
Кроме того, в министерстве создали центр мониторинга школьного питания. Его задачами, как объяснил Кравцов, будет разработка типовой модели стандарта организации такого питания и модели снабжения продуктами столовых, а также проведение опросов о качестве питания в каждой школе.
Кравцов напомнил о ситуации с отравлением школьников в Красноярском крае и подчеркнул, что контроль по этому направлению нужно усилить.