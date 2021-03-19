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19.03.2021 12:58
Рубрика: Общество

Минпросвещения разработало мониторинг успехов в образовании в регионах

Текст: Татьяна Замахина
Успехи всех российских регионов в образовательной сфере сравнят: для этого Минпросвещения РФ разработало специальный мониторинг. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
Сергей Кравцов. Фото: РИА Новости Сергей Кравцов. Фото: РИА Новости
Сергей Кравцов. Фото: РИА Новости

По его словам, мониторинг отражает динамику процессов в системе образования. Всего будет 50 показателей - среди них строительство школ, детских садов, организация системы воспитания, работа с талантливыми и отстающими детьми, повышение квалификации учителей.

Фото: Антон Буценко / ТАСС
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Исходя из результатов, можно будет судить о вкладе каждого региона в достижение поставленных национальных целей развития в образовательной сфере. "Мы готовы также результаты этого мониторинга представить", - обещал Кравцов.

Кроме того, в министерстве создали центр мониторинга школьного питания. Его задачами, как объяснил Кравцов, будет разработка типовой модели стандарта организации такого питания и модели снабжения продуктами столовых, а также проведение опросов о качестве питания в каждой школе.

Кравцов напомнил о ситуации с отравлением школьников в Красноярском крае и подчеркнул, что контроль по этому направлению нужно усилить.

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