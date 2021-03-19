Минпросвещения разработало мониторинг успехов в образовании в регионах

Успехи всех российских регионов в образовательной сфере сравнят: для этого Минпросвещения РФ разработало специальный мониторинг. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

По его словам, мониторинг отражает динамику процессов в системе образования. Всего будет 50 показателей - среди них строительство школ, детских садов, организация системы воспитания, работа с талантливыми и отстающими детьми, повышение квалификации учителей.

Исходя из результатов, можно будет судить о вкладе каждого региона в достижение поставленных национальных целей развития в образовательной сфере. "Мы готовы также результаты этого мониторинга представить", - обещал Кравцов.

Кроме того, в министерстве создали центр мониторинга школьного питания. Его задачами, как объяснил Кравцов, будет разработка типовой модели стандарта организации такого питания и модели снабжения продуктами столовых, а также проведение опросов о качестве питания в каждой школе.

Кравцов напомнил о ситуации с отравлением школьников в Красноярском крае и подчеркнул, что контроль по этому направлению нужно усилить.