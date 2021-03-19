Миротворцы РФ обеспечили безопасность водонасосной станции в Карабахе

В Минобороны РФ сообщили последние новости из Нагорного Карабаха, где российские миротворцы уже более четырех месяцев несут службу на наблюдательных постах, контролируют соблюдение режима прекращения огня, обеспечивают безопасность возвращения в регион беженцев и оказывают помощь в восстановлении разрушенной во время недавних боевых действий инфраструктуры.

Речь, в частности, идет о строительстве водонасосной станции для обеспечения населенных пунктов Хнабат и Аскеран, большая часть которых осталась после боев без водоснабжения. Ранее строительные работы на этом объекте приостановили из-за его близости к линии разграничения. "Возобновление строительных работ стало возможным в результате достигнутых договоренностей между армянской и азербайджанской сторонами при содействии командования российского миротворческого контингента", - отметили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что сейчас питьевую воду в Хнабат и Аскеран доставляют сотрудники коммунальных служб. А после ввода в эксплуатацию насосной станции, безопасность строительства которой обеспечивают наши "голубые каски", ее мощностей хватит для обеспечения питьевой водой не только населения этих городов, но и близлежащих сельскохозяйственные угодий.

В российском военном ведомстве также сообщили, что при содействии миротворцев РФ в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжают восстанавливать жизненно важные инженерные коммуникации.