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Рубрика: Власть

Мишустин освободил от должности первого замминистра финансов

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко в связи с переходом на другую работу.

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В Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, с 2012 года - в ранге первого заместителя министра. Под ее непосредственным руководством успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами.

"Татьяна Геннадьевна - профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", - подчеркнул Михаил Мишустин. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что после ухода из Минфина Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.

За многолетний плодотворный труд Татьяне Нестеренко объявлена благодарность президента России. Она также награждена медалью Столыпина, которая вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

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