Мишустин поручил решать жилищные проблемы молодых ученых

По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам ряд поручений.

Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить соображения по упрощению процедуры получения жилищных сертификатов для молодых ученых.

До 30 апреля от Минобрнауки, Минстроя и Минфина премьер ждет предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых.

Часть поручений главы правительства касается выделения средств под строительство нового кампуса Новосибирского государственного университета и развитие инфраструктуры Института ядерной физики имени Г.И.Будкера.