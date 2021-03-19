Мишустин продлил аграриям погашение льготных кредитов

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил срок погашения льготных кредитов для аграриев, понесших в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

Инвестиционные займы по ставке до 5 процентов сельхозпроизводители получают на развитие животноводства. Продлить ранее взятые кредиты также смогут те, кто брал их на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке сельхозсырья.

Для этого предпринимателям необходимо заключить с банком дополнительное соглашение. При этом срок кредитования с учетом пролонгации не должен превышать 12 лет.

В правительстве рассчитывают, что это решение поможет аграриям завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок.