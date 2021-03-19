МКБ впервые стал генеральным партнером "Часа Земли"

Новости

Оперштаб: Еще 1902 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:18
Прямые авиарейсы из России на Шри-Ланку возобновятся 1 апреля 14:17
Новые российские ПТРК будут атаковать сверху 14:13
Не похож: Следователь сравнил персонажа Нагиева с реальным Чикатило 14:12
Песков допустил возвращение Путина к очному графику в обозримом будущем 14:00
В сфере ЖКХ заключено 2,5 тысячи концессионных соглашений 13:59
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будут выплачены компенсации 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США 13:46
Руководство ВОЗ примет очное участие в ПМЭФ-2021 13:43
Пашинян продолжит исполнять свои обязанности до парламентских выборов 13:40
В Великом Новгороде столкнулись три пассажирских автобуса 13:37
Песков назвал вероятного спутника Путина в тайге 13:33
В Минздраве сообщили о снижении детской смертности 13:27
Песков рассказал про формат Парада Победы 13:23
В Минпромторге обсудили проект крупнейшего месторождения золота в мире 13:14
Получивший повреждение Зобнин присоединится к сборной после МРТ 13:07
От участника ток-шоу рэкетиры требовали 2 миллиона рублей 13:05
Социологи выяснили, сколько россиян чувствуют себя счастливыми 12:54
Глава МВД наградил полицейских за спасение людей во время снежной бури 12:45
В Екатеринбурге двух полицейских задержали за вымогательство взятки 12:37
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Химках 12:37
Найден третий погибший при взрыве в Химках 12:33
В Ростовскую область запустят поезд-отель 12:33
Актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме и изнасиловании 12:30
Директор Северо-Западного филиала "РГ" стала лауреатом "Золотого пера России" 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
19.03.2021 13:20

МКБ впервые стал генеральным партнером "Часа Земли"

Московский кредитный банк (МКБ) стал генеральным партнером акции "Час Земли" Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая пройдет 27 марта по всему миру. Банк впервые сотрудничает с WWF России в рамках этого глобального экологического мероприятия.

В России акция проводится в этом году уже в 13 раз, она стартует 27 марта в 20.30 по местному времени каждого региона. Тема "Часа Земли 2021": открытость экологической информации, лозунг: #откройся.

В рамках кампании WWF России рассказывает о том, как и где можно получать экологическую информацию, что мы вправе ждать от государства и бизнеса и как каждый из нас может способствовать росту экологической открытости. Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды - право каждого гражданина, закрепленное в Конституции РФ. Бизнес, государство и общество должны вовремя информировать друг друга об экологической обстановке, чтобы снижать негативное воздействие на окружающую среду, избегать катастроф или вовремя и эффективно устранять их последствия.

"Тема "Часа Земли" этого года близка нашему банку, поскольку мы считаем транспарентность экологической информации важной составляющей нефинансовой деятельности любого бизнеса. Наш банк на протяжении последних лет в дополнение к годовой отчетности ежегодно публикует отдельный отчет в области устойчивого развития. Для нас важно учитывать права заинтересованных сторон и предоставлять более детальную нефинансовую информацию об ESG-деятельности банка: об управлении социально-природоохранными рисками, о социально-экологических инициативах и направлениях деятельности, об устойчивых продуктах и иных аспектах, существенных для наших стейкхолдеров", - прокомментировала начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина.

"Мы рады, что МКБ в этом году присоединился к поддержке "Часа Земли" - это очень важная для нас акция, которая позволяет обращать внимание общества, бизнеса и государства на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. МКБ разделяет нашу систему ценностей, неотъемлемой частью которой является устойчивое развитие. Например, МКБ стал первым российским банком, получившим авторитетный рейтинг ESG (Environmental Social and Corporate Governance), - говорит директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьева. - Банк много лет поддерживает проекты и инициативы WWF России как по направлению защиты биоразнообразия, так и по охране окружающей среды. Например, совсем недавно при поддержке МКБ стартовал проект по сохранению медоносных лесов в ареале тигра на юге Дальнего Востока страны".

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100"). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P, "А+.ru" от НКР. МКБ первым среди российских банков получил ESG-рейтинг от агентства RAEX-Europe на уровне BBB[esg]. Сотрудничество МКБ и Всемирного фонда дикой природы реализуется в рамках комплексной стратегии банка по развитию программ корпоративной социальной и экологической ответственности. МКБ выделяет следующие приоритетные направления: создание финансовых продуктов, имеющих социальную значимость для государства и общества, содействие экологическим проектам. Среди совместных проектов WWF России и МКБ проект на территории Северо-Западного Прикаспия, предусматривающий организацию зимнего учета сайгака с помощью малошумных беспилотных летательных аппаратов. В конце 2020 года МКБ поддержал новогоднюю акцию WWF России #обещаюприроде в поддержку проекта по сохранению дикого северного оленя в Лапландском заповеднике. Другие экологические инициативы МКБ включают в себя работы, направленные на минимизацию влияния работы банка на окружающую среду: сокращение потребления электроэнергии, грамотное управление и переработку отходов компании, сокращение использования бумаги за счет перехода на электронный документооборот и переработку макулатуры, централизованный сбор и утилизацию отходов с тяжелыми металлами.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах
Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным
ФСБ задержала в России участников неонацистской украинской группировки
Британцы усомнились в психическом здоровье президента США