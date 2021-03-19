МКБ впервые стал генеральным партнером "Часа Земли"

Московский кредитный банк (МКБ) стал генеральным партнером акции "Час Земли" Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая пройдет 27 марта по всему миру. Банк впервые сотрудничает с WWF России в рамках этого глобального экологического мероприятия.

В России акция проводится в этом году уже в 13 раз, она стартует 27 марта в 20.30 по местному времени каждого региона. Тема "Часа Земли 2021": открытость экологической информации, лозунг: #откройся.

В рамках кампании WWF России рассказывает о том, как и где можно получать экологическую информацию, что мы вправе ждать от государства и бизнеса и как каждый из нас может способствовать росту экологической открытости. Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды - право каждого гражданина, закрепленное в Конституции РФ. Бизнес, государство и общество должны вовремя информировать друг друга об экологической обстановке, чтобы снижать негативное воздействие на окружающую среду, избегать катастроф или вовремя и эффективно устранять их последствия.

"Тема "Часа Земли" этого года близка нашему банку, поскольку мы считаем транспарентность экологической информации важной составляющей нефинансовой деятельности любого бизнеса. Наш банк на протяжении последних лет в дополнение к годовой отчетности ежегодно публикует отдельный отчет в области устойчивого развития. Для нас важно учитывать права заинтересованных сторон и предоставлять более детальную нефинансовую информацию об ESG-деятельности банка: об управлении социально-природоохранными рисками, о социально-экологических инициативах и направлениях деятельности, об устойчивых продуктах и иных аспектах, существенных для наших стейкхолдеров", - прокомментировала начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина.

"Мы рады, что МКБ в этом году присоединился к поддержке "Часа Земли" - это очень важная для нас акция, которая позволяет обращать внимание общества, бизнеса и государства на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. МКБ разделяет нашу систему ценностей, неотъемлемой частью которой является устойчивое развитие. Например, МКБ стал первым российским банком, получившим авторитетный рейтинг ESG (Environmental Social and Corporate Governance), - говорит директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьева. - Банк много лет поддерживает проекты и инициативы WWF России как по направлению защиты биоразнообразия, так и по охране окружающей среды. Например, совсем недавно при поддержке МКБ стартовал проект по сохранению медоносных лесов в ареале тигра на юге Дальнего Востока страны".

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100"). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P, "А+.ru" от НКР. МКБ первым среди российских банков получил ESG-рейтинг от агентства RAEX-Europe на уровне BBB[esg]. Сотрудничество МКБ и Всемирного фонда дикой природы реализуется в рамках комплексной стратегии банка по развитию программ корпоративной социальной и экологической ответственности. МКБ выделяет следующие приоритетные направления: создание финансовых продуктов, имеющих социальную значимость для государства и общества, содействие экологическим проектам. Среди совместных проектов WWF России и МКБ проект на территории Северо-Западного Прикаспия, предусматривающий организацию зимнего учета сайгака с помощью малошумных беспилотных летательных аппаратов. В конце 2020 года МКБ поддержал новогоднюю акцию WWF России #обещаюприроде в поддержку проекта по сохранению дикого северного оленя в Лапландском заповеднике. Другие экологические инициативы МКБ включают в себя работы, направленные на минимизацию влияния работы банка на окружающую среду: сокращение потребления электроэнергии, грамотное управление и переработку отходов компании, сокращение использования бумаги за счет перехода на электронный документооборот и переработку макулатуры, централизованный сбор и утилизацию отходов с тяжелыми металлами.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"