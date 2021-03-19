"Монако" запретил Головину сыграть за сборную России по футболу

Футбольный клуб "Монако" выступил против участия Александра Головина в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении, который должен пройти 27 марта в Сочи.

Как сообщается на официальном сайте монегасков, Головин не сможет отправиться в Россию, поскольку для этого потребовалось бы особое разрешение. Дело все в том, что клубы чемпионата Франции запретили футболистам покидать Евросоюз на время перерыва на матчи национальных команд, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.

В то же время в заявлении клуба говорится, что 24-летний полузащитник может принять участие в выездных встречах сборной России с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).

Свой последний на данный момент матч за сборную Головин провел в ноябре 2019 года против команды Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. В прошлом году он пропустил все восемь игр национальной команды из-за травмы.