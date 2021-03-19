Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпийских играх

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил журналистам, что рассматривается вариант использования мелодии из первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио грядущим летом.

Ранее CAS отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены гимну на соревнованиях в столице Японии.

"Активно рассматривается вопрос использования мелодии музыки Петра Ильича Чайковского. Мы взаимодействуем с ОКР. Вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский - это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", - отметил Матыцин.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.