Новости

Видео: Байден упал, поднимаясь по трапу на "борт номер один" 19:39
МВД: Число преступлений в России снизилось 19:18
Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси 19:15
Профилактическое отключение горячей воды в Москве не превысит 10 дней 19:12
СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич 19:06
Денис Храмов покинул пост первого замглавы Минприроды 19:00
В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 19:00
За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось 19:00
Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд 19:00
За зиму в столице выпало 174 см снега 18:57
"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей 18:56
Правительство РФ перезапустит работу с экспертами и общественностью 18:51
В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech 18:49
Приезжий устроил в Новой Москве поножовщину из-за места на парковке 18:33
Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka 18:19
Норвежского премьера обвиняют в нарушении антиковидных мер 18:16
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным конституцию РБ "в общих чертах" 18:12
Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным 18:06
Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA 17:51
Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

МВД: Число преступлений в России снизилось

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Министерстве внутренних дел России обобщили криминогенную обстановку, сложившуюся в стране в начале года, и сделали вывод о снижении общего количества зарегистрированных преступлений.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Полиция задержала 11 бывших руководителей энергосбытовых компаний

Действительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число уменьшилось на 5,5 процента. Общее количество преступлений против личности сократилось на 4,8 процента. Сюда вошли факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - их стало меньше на 12,8 процента.

Разбоев стало меньше на 18,2 процента, грабежей - на 27,1 процента, общего количества краж - на 9,6 процента. В том числе квартирных - на 33,5 процента и краж транспортных средств - на 42,4 процента.

Меньше стали совершать преступления несовершеннолетние - на 18,8 процента. В состоянии алкогольного опьянения стало меньше преступлений на 5,3 процента. А в состояние наркотического - на 12,3 процента.

Стало безопаснее и в общественных местах. На улицах, площадях, парках и скверах число преступлений сократилось на 16,8 процента. Грабежей здесь стало меньше на 42,2 процента, краж - на 24,3 процента, разбойных нападений -на 19,7 процента.

Стал безопаснее и общественный транспорт. Здесь количество зарегистрированных преступлений за два месяца сократилось на 9,9 процента.

Фото: Пресс-центр МВД России
Полиция задержала в Подмосковье группу угонщиков автомобилей премиум-класса

На 3,5 процента уменьшилось число преступлений в семейно-бытовой сфере. Это общее число. Так, на 6,2 процента стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8 процентов - средней тяжести, и на 8,8 процента - легкого вреда здоровью. То есть, самоизоляция не ухудшила семейные отношения.

Но, увы, не все так радужно. По итогам первых двух месяцев 2021 года общее число зарегистрированных в стране тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 2,8 процента. Основной причиной этого является увеличение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

За два месяца зарегистрировано на 29,4 процента больше IT-преступлений, чем год назад. Из них совершенных в интернете - на 48,3 процента, и при помощи средств мобильной связи - на 32,6 процента. Если в январе-феврале 2020 года удельный вес преступлений в IT-сфере составлял 19,3 процента, то за первые два месяца текущего года он увеличился до 26,3 процента.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД

Главное сегодня

Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси
В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
В Европе началась третья волна COVID-19
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты