МВД: Число преступлений в России снизилось

В Министерстве внутренних дел России обобщили криминогенную обстановку, сложившуюся в стране в начале года, и сделали вывод о снижении общего количества зарегистрированных преступлений.

Действительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число уменьшилось на 5,5 процента. Общее количество преступлений против личности сократилось на 4,8 процента. Сюда вошли факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - их стало меньше на 12,8 процента.

Разбоев стало меньше на 18,2 процента, грабежей - на 27,1 процента, общего количества краж - на 9,6 процента. В том числе квартирных - на 33,5 процента и краж транспортных средств - на 42,4 процента.

Меньше стали совершать преступления несовершеннолетние - на 18,8 процента. В состоянии алкогольного опьянения стало меньше преступлений на 5,3 процента. А в состояние наркотического - на 12,3 процента.

Стало безопаснее и в общественных местах. На улицах, площадях, парках и скверах число преступлений сократилось на 16,8 процента. Грабежей здесь стало меньше на 42,2 процента, краж - на 24,3 процента, разбойных нападений -на 19,7 процента.

Стал безопаснее и общественный транспорт. Здесь количество зарегистрированных преступлений за два месяца сократилось на 9,9 процента.

На 3,5 процента уменьшилось число преступлений в семейно-бытовой сфере. Это общее число. Так, на 6,2 процента стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8 процентов - средней тяжести, и на 8,8 процента - легкого вреда здоровью. То есть, самоизоляция не ухудшила семейные отношения.

Но, увы, не все так радужно. По итогам первых двух месяцев 2021 года общее число зарегистрированных в стране тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 2,8 процента. Основной причиной этого является увеличение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

За два месяца зарегистрировано на 29,4 процента больше IT-преступлений, чем год назад. Из них совершенных в интернете - на 48,3 процента, и при помощи средств мобильной связи - на 32,6 процента. Если в январе-феврале 2020 года удельный вес преступлений в IT-сфере составлял 19,3 процента, то за первые два месяца текущего года он увеличился до 26,3 процента.