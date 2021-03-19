Набиуллина рассказала об условиях сохранения льготной ипотеки

Действующую в России программу льготной ипотеки под 6,5% стоит продолжать максимум до конца года и не во всех регионах. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что программу, если и сохранять, то не дальше, чем до конца этого года. Если сохранять до конца года, то сохранять в ограниченном числе регионов и прежде всего в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам. В том числе с точки зрения снижения доступности жилья и разгона цен на жилье и формирование предпосылок ипотечного пузыря", - сообщила Набиуллина​​​.

По ее словам, критериями необходимости продолжать или сворачивать программу могут быть в том числе темпы роста цен на жилье или наличие запасов предложения жилья в регионах. Набиуллина уточнила, что эти критерии, как и список самих регионов, должны обсуждаться и Банк России готов к такому обсуждению. Свою позицию по льготной ипотеке ЦБ отправил в правительство, добавила Набиуллина.

Банк России уже не раз высказывался за своевременное сворачивание программы льготной ипотеки для того, чтобы рост цен на недвижимость не нивелировал бы ее положительные стороны. Как сообщил на этой неделе министр финансов Антон Силуанов, правительство обсуждает различные варианты будущего программы льготной ипотеки: ее продление на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, расширение на семьи с детьми, поддержку через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства. По словам Силуанова, окончательное решение должно быть принято до 1 июля, то есть даты окончания текущей программы.

Программа по льготной ипотеке на квартиры в новостройках под субсидируемую государством до 6,5% годовых ставку была запущена весной 2020 года как мера поддержки застройщиков и граждан. По программе действуют ограничения: ипотеку на сумму до 12 млн рублей можно оформить жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.