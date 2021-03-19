Названы бойцы, которые подерутся за вакантный титул Нурмагомедова

В UFC назвали бойцов, которые подерутся за титул чемпиона в легком весе после объявления об уходе из спорта Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает ESPN, за титул поспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Поединок между этими бойцами намечен на 15 мая в рамках турнира UFC 262.

В пятницу глава UFC Дана Уайт заявил о том, что Хабиб Нурмагомедов принял окончательное решение о завершении карьеры. На его счету 29 боев и 29 побед в ММА.

Ранее Нурмагомедов назвал своего преемника. По его мнению, вскоре чемпионом в легком весе станет его земляк Ислам Махачев.