Нехватка танков: неудачный украинский Т-64БМ "Булат" вернули в войска

Украинское военное ведомство из-за возникающих проблем с исправностью имеющегося танкового парка вынуждено отправлять в войска технику, которая еще недавно была признана неудачной.

Так, в сентябре 2017 года стало известно, что в резерв выведены находившиеся в подразделениях ВСУ БМ "Булат", являющиеся модернизацией советских Т-64Б.

Такое решение объяснялось, тем, что боевые машины при слабом двигателе и недостаточно надежной ходовой части обладают слишком большим весом.

Не оправдала себя и установленная на них ранее широко разрекламированная динамическая защита "Нож". Зафиксировано много случаев, когда после попадания противотанковых средств она срабатывала во вред танку, нанося тяжелые повреждения, после которых тот лишался возможности передвигаться.

Серьезным недостатком также стало отсутствие тепловизионного ночного прицела.

Все это затрудняло их эффективную эксплуатацию, что было продемонстрировано в ходе боевых действий в Донбассе, где потерянными оказались 19 единиц из имевшихся 87. Еще несколько танков экипажи просто бросили.

Однако ржаветь на базах хранения "Булатам" долго не пришлось. В декабре прошлого года они засветились в ходе одного из учений десантно-штурмовых войск ВСУ.

Известно, что украинские ДШВ преимущественно вооружены газотурбинными Т-80БВ, но, по всей видимости, на все бригады их не хватило, поэтому в строй решили вернуть те самые неудачно модернизированные "шестьдесят четвертые".

Также на этой неделе стало известно, что во Львове стали ремонтировать выпускавшиеся до 1979 года старые версии Т-72.