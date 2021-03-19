Несколько тысяч чиновников лишились роскошных машин и особняков

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в 2020 году в уполномоченные органы передано 5 тысяч объектов "коррупционного имущества".

Данные объекты были обращены в доход государства решениями суда по иску прокуратуры. Если чиновник не сможет доказать, что построил дом или купил дорогой автомобиль на законные деньги, имущество у него забирают в доход государства. Таковы правила.

Как подчеркнул Дмитрий Аристов, эффективность работы по таким исполнительным производствам составила более 85 процентов. Это значит, что на подавляющее большинство объектов находились покупатели. Эксперты подчеркивают, что наша страна единственная, где действуют настолько строгие законы: у чиновника забирают имущество, купленное на неизвестно какие деньги.