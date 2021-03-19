Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Первые матчи этого раунда пройдут 8 апреля, ответные - 15 числа.

Наверное, самой любопытную пару составили "Аякс" и "Рома". Амстердамский клуб еще недавно участвовал в финале Лиги Европы, а чуть позже и в полуфинале Лиги чемпионов. Римляне же могут похвастаться выходом в полуфинал Лиги чемпионов сезона 2017/18, в котором они уступили по сумме двух встреч "Ливерпулю".

Полностью четвертьфинальные пары Лиги Европы выглядят следующим образом: "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) и "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания).

Отметим, что в полуфинале победитель противостояния "Гранады" и "МЮ" встретится либо с "Аяксом", либо с "Ромой". Соответственно, кто-то из пары "Арсенал" - "Славия" сыграет с триумфатором дуэли "Динамо" Загреб - "Вильярреал".

Первые полуфиналы состоятся 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал запланирован на 26 мая в Польше.