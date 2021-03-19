От участника ток-шоу рэкетиры требовали 2 миллиона рублей

Телевизионная слава могла обойтись участнику ток-шоу в весьма приличную сумму.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что с января злоумышленники, угрожая применением насилия, под предлогом вымышленного долга, требовали от участника популярных ток-шоу передать им 2 миллиона рублей.

Общение с вымогателями происходило в одном из кафе, расположенном на Советском проезде в подмосковном городе Видное. Там оперативники угрозыска при силовой поддержке Росгвардии и задержали рэкетиров при передаче части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей. Ими оказались двое мужчин в возрасте 25 и 30 лет. В ходе личного досмотра у них обнаружен телефон, используемый для звонков с угрозами потерпевшему, и деньги, добытые преступным путем.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Фигуранты взяты под стражу.