Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжит исполнять свои обязанности до парламентских выборов, намеченных на 20 июня. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Ален Симонян.

"Других сценариев не обсуждалось. Да, премьер-министр Пашинян будет временно исполняющим обязанности премьера и в предвыборный период", - цитирует Симоняна РИА Новости. Он также уточнил, что для проведения выборов в стране будет отменено военное положение.

Напомним, вчера Пашинян сообщил, что 20 июня этого года в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Как сообщает агентство, представитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Тарон Симонян заявил, что согласно законодательству страны, премьер-министр должен уйти в отставку, а его отстранение от должности должно состояться за 45-60 дней до выборов.