Песков допустил возвращение Путина к очному графику в обозримом будущем

Президент Владимир Путин стал все чаще проводить не только видеоконференции, но и как прежде, выездные и очные мероприятия. Это подтвердил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, когда же можно будет вернуться к прежнему формату работы.

Представители прессы спросили, значит ли вчерашнее появление Владимира Путина на концерте в Лужниках, что он вернулся к докарантинному графику. "Очевидно, что график президента стал гораздо более насыщенным в плане выездных мероприятий, чем в кульминацию режима самоизоляции", - сравнил Песков.

"Да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации президент все чаще и чаще проводит выездные мероприятия, прямые контакты и тому подобное. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график", - обнадежил Песков.