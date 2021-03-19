Песков назвал вероятного спутника Путина в тайге

Президент России Владимир Путин проведет выходные в сибирской тайге, ожидается, что вместе с ним там будет министр обороны Сергей Шойгу. Об этом журналистам, отвечая на вопросы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На выходных - в субботу и воскресенье - Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири", - сказал Песков. Напомним, что вчера о намерении поехать в тайгу на выходные Владимир Путин заявил в беседе с журналистами, которую показали по "России-24".

Президент остается верен предпочтениям в своей любви к России, к российской географии, заметил пресс-секретарь главы государства. "Неоднократно уже он в этих краях проводил какие-то редкие дни отдыха", - напомнил он.

Ранее с Путиным отдыхал в тайге Шойгу, и журналисты спросили, составит ли он компанию президенту и в этот раз. "Ожидается, что составит", - подтвердил Песков.

Видео или фотоматериалы этой поездки будут опубликованы вечером в субботу или в воскресенье.