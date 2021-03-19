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19.03.2021 13:23
Рубрика: Власть

Песков рассказал про формат Парада Победы

Текст: Кира Латухина
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В этом году Парад Победы пройдет как обычно, но присутствие зрителей будет зависеть от решений, принятых с Роспотребнадзором. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что пока ситуация с коронавирусом внушает оптимизм, но и расслабляться не стоит.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Песков заметил, что министр обороны Сергей Шойгу уже говорил, в каком формате пройдет парад. "Формат парада будет обычный", - заявил он.

"Что касается присутствия зрителей и их количества - это, конечно, будет связано с нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - уточнил пресс-секретарь президента.

Динамика по коронавирусу вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться, заявил Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента День Победы

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