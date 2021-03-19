Песков рассказал про формат Парада Победы

В этом году Парад Победы пройдет как обычно, но присутствие зрителей будет зависеть от решений, принятых с Роспотребнадзором. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что пока ситуация с коронавирусом внушает оптимизм, но и расслабляться не стоит.

Песков заметил, что министр обороны Сергей Шойгу уже говорил, в каком формате пройдет парад. "Формат парада будет обычный", - заявил он.

"Что касается присутствия зрителей и их количества - это, конечно, будет связано с нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - уточнил пресс-секретарь президента.

Динамика по коронавирусу вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться, заявил Песков.