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19.03.2021 02:06
Рубрика: В мире

Пхеньян разорвал дипотношения с Малайзией

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
КНДР заявила о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, обвинив Куала-Лумпур в незаконной выдаче американским властям северокорейского бизнесмена, которого признали виновным в отмывании денег и нарушении санкций ООН.

"17 марта власти Малайзии незаконно признали нашего невинного гражданина преступником и бесчеловечно передали его США. Мы заявляем, что из-за подобного особо враждебного шага со стороны Малайзии мы разрываем с этой страной дипломатические отношения", - говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении МИД КНДР.

Фото: AP Photo/Jon Chol Jin
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Действия по экстрадиции северокорейского бизнесмена охарактеризованы как "плод заговора бесчеловечных властей США и позорных проамериканских сил Малайзии". В Пхеньяне при этом было подчеркнуто, что бизнесмен из КНДР работал в Сингапуре и занимался там законной деятельностью, а все выдвинутые против него обвинения носят полностью беспочвенный характер.

Как стало известно, в центре скандала, который привел к разрыву дипотношений между КНДР и Малайзией, оказался 56-летний бизнесмен из Северной Кореи по имени Мун Чхоль Мён. ФБР обвинило его в нарушении санкций ООН против КНДР. Бизнесмен покупал дорогой алкоголь и часы и через подставные компании отправлял их в Северную Корею. Данные товары подпадают под категорию "предметов роскоши" и запрещены для поставок в Северную Корею. Муна также обвинили и в отмывании денег.

В мае 2019 года власти США потребовали от Малайзии арестовать и выдать им северокорейского бизнесмена. Мун Чхоль Мён отрицал свою вину, но в декабре 2019 года суд Малайзии признал его виновным, а несколько дней назад Верховный суд Малайзии отклонил требование Муна не выдавать его американцам.

Напомним, что Северная Корея и Малайзия установили дипломатические отношения в 1973 году и долгое время поддерживали дружественные связи. В течение нескольких лет граждане КНДР могли без виз посещать Малайзию. Однако двусторонние отношения оказались в серьезном кризисе, когда 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был убит старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нам. Западные СМИ сообщали, что за убийством стоят северокорейские спецслужбы, которые действовали по прямому указанию Ким Чен Ына. Тогда Малайзия выдворила некоторых северокорейских дипломатов и расторгла соглашение о безвизовых поездках. Но до полного разрыва дипотношений дело не дошло.

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