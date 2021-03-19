Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета

Легендарный музыкант The Beatles Пол Маккартни почувствовал себя писателем в последние три года. Его новая книга будет называться "Зеленая подводная лодка Дедулета" (Grandude"s Green Submarine). И в ней Дедулет и его внуки (которые и дали ему это прозвище) отправятся в новое путешествие на поиски своей любящей музыку бабушки по прозвищу Бабулет.

Это продолжение первой детской книги сэра Пола, вышедшей в 2019 году и получившей название "Привет, Дедулет!". Именно ее успех и убедил артиста продолжить увлечение литературой.

- Я очень рад тому, как был принят "Привет, Дедулет!", это очень личная история для меня, - рассказал в социальных сетях сам Маккартни. - Я счастлив, что эту книгу читают внукам по всему миру.

Уже известно, что новая книга выйдет 2 сентября 2021 года. Жаль, но дата перевода на русский пока неизвестна. Первую книгу сэра Пола переводили и издавали довольно долго: у нас она вышла только во второй половине 2020 года, и уже распродана в большинстве интернет- и традиционных книжных магазинов.

Land ho! Grandude and the Chillers are coming up for air this September in 'Grandude's Green Submarine'!



Beautifully illustrated by @KathrynDurst, and written by Paul, pre-order your copy here: https://t.co/34pBEwijqQ pic.twitter.com/wuTSb46Ml2 — Paul McCartney (@PaulMcCartney) March 18, 2021

Цифра

8 - именно столько внуков у Маккартни!

Кстати

2 ноября 2021 года выйдет и первая автобиография сэра Пола в стихах. В два тома общим объемом 900 страниц войдут его 154 стихотворения, ставшие песнями - с 1956 года до наших дней. Плюс комментарии самого музыканта, истории написания и его нынешнее к ним отношение. А также - фрагменты бесед с поэтом Полом Малдуном.

Между прочим

В 1996 году в России был издан и том "Высоко в облаках" (High in the Clouds), но это пока еще был совместный труд с другими авторами - Дж. Данбаром и Ф. Арда.