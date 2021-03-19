Резкие высказывания Байдена не обсуждались на встрече членов Совбеза ООН

Тема резких высказываний главы Белого дома в отношении президента России не поднималась на состоявшейся встрече Джо Байдена с постоянными представителями стран-членов Совета Безопасности ООН. Напомним, пресс-служба Белого дома сообщила, что эта встреча прошла в четверг в формате видеоконференции.

Согласно комментарию первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, вопросы, связанные с заявлениями Байдена, никем не были затронуты.

"Ситуация с недавним высказыванием Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина никем не поднималась на встрече", - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Полянский на своей странице в Twitter написал, что Россию на встрече с Байденом представляла заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева.