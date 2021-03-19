Пушков: После слов Байдена улучшение отношений с США невозможно

Никакое улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

"Байден намеренно и продумано взял курс на резкое обострение и перешел к прямым личным оскорблениям - беспрецедентным и совершенно недопустимым", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, "растерянное бормотание" пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о "надежде на сотрудничество" в отдельных областях перекрывается поведением американского лидера. Пушков обратил внимание на то, что Байден, по словам Псаки, не намерен сдерживаться в оценках как в личных беседах, так и в публичных заявлениях. "Занавес", - заключил сенатор.

Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания президента США Джо Байдена в свой адрес. Российский лидер пожелал своему американскому коллеге здоровья. По мнению президента, когда мы оцениваем других людей или даже другие государства и народы, то всегда будто смотримся в зеркало, видим там себя. "Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - пояснил он.