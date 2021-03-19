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19.03.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала 11 бывших руководителей энергосбытовых компаний

Текст: Михаил Фалалеев
Более 10 миллиардов рублей, по версии следователей, похитили руководители энергосбытовых компаний в семи российских регионах.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела прошли 16 обысков, которые совместно провели сотрудники нескольких правоохранительных и силовых структур - следователи Следственного департамента МВД России вместе с оперативными сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росгвардии.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении денег производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО "Россети". Изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Ирина Волк рассказала, что задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт", Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит. Кроме них - работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

Следствие считает, что управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность - работали, как "черные банкиры". Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Финансирование этих операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По словам Ирины Волк, искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед этими контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.

В результате с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены более 10 миллиардов рублей. Эти средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для России отрасли. Но эти деньги оказались украдены.

Троих обвиняемых уже взяли под стражу. Сегодня ожидаются решения еще по четырем фигурантам. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Арестовано имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 миллиардов рублей.

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