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19.03.2021 13:07
Рубрика: Спорт

Получивший повреждение Зобнин присоединится к сборной после МРТ

Текст: Максим Домчев

В пятницу в расположение сборной России по футболу, которая начала сбор в Сочи, прибыли еще девять футболистов. После завершения 23-го тура к команде присоединились два футболиста "Спартака" - Георгий Джикия, Илья Кутепов и Александр Соболев, игроки "Динамо" Антон Шунин, Роман Нойштедтер и Даниил Фомин, представители "Краснодара" Игорь Смольников и , Алексей Ионов, а также Рифат Жемалетдинов из "Локомотива".

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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В тренировке, которая проходит в пятницу, принимали участие 18 игроков. Судьба получившего повреждение в матче против "Урала" полузащитника "Спартака" Романа Зобнина решится после прохождения МРТ.

"Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, получивший повреждение в четверг в игре чемпионата России против екатеринбургского "Урала", присоединится к сборной России во второй половине дня после прохождения МРТ в Москве", - цитирует РИА Новости пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова.

Сбор в Сочи продлится до 22 марта. Сборная России проведет три матча отбора к ЧМ-2022. 24 марта в Та-Кали против Мальты, 27 марта в Сочи против Словении, а 30 марта - в Трнаве против словаков.

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