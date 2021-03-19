После слов Путина в Белом доме признали необходимость борьбы с расизмом

Американской администрации необходимо больше внимания уделять вопросу борьбы с расизмом в США. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя последние заявления президента России Владимира Путина.

"Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной", - цитирует комментарий Псаки РИА Новости. Она также отметила, что нынешний президент Байден "привержен" борьбе с расовой дискриминацией и его администрация уже работает над решением этой проблемы.

Напомним, во вчерашнем заявлении президент России отметил, что в США был очень жестокий период рабовладения, который "до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах". "Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter?" - подчеркнул президент РФ.