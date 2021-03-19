Посольство РФ в БиГ: Смысл существования НАТО – это борьба с Россией

Посольство России в Сараево на фоне многочисленных публикаций, воспевающих якобы преимущества членства Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантическом альянсе, изложило свою точку зрения по этому вопросу. При этом наши дипломаты резонно поинтересовались: разве НАТО - это психиатрическая лечебница, которая призвана избавлять своих пациентов от существующих страхов и фобий?

"Одним из основных тезисов в пользу евроатлантической интеграции БиГ, по утверждениям, является психологическо-эмоциональный аспект, - подчеркивается в комментарии российской дипломатической миссии. - Мол, НАТО - "самый могущественный альянс в мире", способный установить долгосрочный мир и стабильность в регионе, в котором "традиционно бурлят разногласия и высок конфликтный потенциал", в результате чего "европейское пространство станет более компактным, а политика государств-членов - предсказуемой". Но разве НАТО - это психиатрическая лечебница, которая призвана избавлять своих пациентов от существующих страхов и фобий? Возникает логический вопрос: кого боится Босния и Герцеговина? От кого должны защищать ее союзники по блоку?"

Дипломаты напомнили, что позиция России по вопросу расширения НАТО хорошо известна. "В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг, - предупредили они. - Ведь ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО. Само по себе расширение ослабляет региональную безопасность и стабильность, генерирует психологию прифронтовых государств, создавая, по сути, новые либо передвигая старые разделительные линии в Европе, противоречит потребности появления качественно новой системы коллективной безопасности континента, которая как раз нуждается в объединении усилий в борьбе с новыми угрозами и рисками. Вместо этого смыслом существования Североатлантического альянса, превратившегося в геополитический проект Запада, является борьба с Россией, а вступление в него заставит Сараево принимать сторону в военно-политическом противостоянии, философию которого американцы, а вслед за ними и НАТО навязывают Европе. Разве к этому стремится БиГ?"

В посольстве выразили уверенность, что механическое расширение НАТО - это инерция прошлого, увековечивание блоковых подходов времен Холодной войны, которая, напоминаем, уже давно закончилась. "Об этом, к сожалению, наши партнеры в Брюсселе регулярно забывают, - констатировали в дипмиссии. - Что же касается главной реальной угрозы современности - террористической, то НАТО, как показывает практика, ответ ей дать не в состоянии. Более того, действия союзников в Ираке, затем в Ливии, да и в других странах ближневосточного региона, включая Сирию, только плодят экстремизм, сеют хаос и создают питательную почву для появления новых террористических ячеек, целью возмездия которых становятся в т.ч. государства, входящие в блок. Об этом также следовало бы задуматься боснийско-герцеговинским властям, учитывая тот факт, что некоторые граждане БиГ воевали в Сирии на стороне боевиков, а сейчас массово возвращаются на родину. Еще одним мифом является то, что НАТО - это примирительная структура, способствующая поиску общих точек соприкосновения между ее членами. Достаточно привести пример перманентно конфликтующих между собой Турции и Греции, отношения которых за время нахождения в блоке ничуть не улучшились".

В российском посольстве считают, что вступление в НАТО также автоматически не выправит социально-экономическое положение БиГ, на что многие сторонники альянса здесь так рассчитывают. "Ведь вожделенное членство в организации подразумевает не только использование его возможностей, но и возложение на себя определенного набора обязательств, - указали дипломаты. - Готова ли БиГ отправлять свою молодежь в отдаленные уголки планеты погибать за чужие геополитические интересы? Существенно увеличить свои военные расходы вместо направления этих средств на решение насущных проблем, которых в БиГ и так хватает? Не смог альянс адекватно отреагировать и на свирепствующую на планете пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Ни для кого не секрет, что страны-члены НАТО являются одними из самых пострадавших в мире и испытывают серьезные трудности в борьбе с пандемией".

Посольство России однозначно обозначило тот факт, что в отличие от западных партнеров, Москва не навязывает выбор внешнеполитических приоритетов. "Но при этом призываем боснийско-герцеговинских друзей основательно задуматься, взвесив все за и против, учесть мнение всех жителей страны, далеких от консенсуса по данному вопросу, присмотреться к успешному примеру таких динамично развивающихся, не присоединившихся к НАТО стран, как Австрия, Ирландия, Швейцария, Швеция и Финляндия", - резюмировали дипломаты.