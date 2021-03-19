Посольство РФ в Болгарии прокомментировало очередной "шпионский скандал"

Посольство России в Болгарии призвало прекратить спекуляции о причастности Москвы к подрывной деятельности на территории балканской республики и дождаться решения суда.

Заявление дипломатического ведомства прозвучало в контексте задержания ряда сотрудников министерства обороны Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ.

"В условиях осложнения международной обстановки очевидны неустанные попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну, - указывается в размещённой на странице Facebook позиции посольства России. - Исходим из того, что судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе, в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

За последние два года прокуратура Болгарии обвинила уже шестерых граждан РФ, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, в причастности к шпионажу. При этом каких-либо убедительных доказательств их виновности предъявлено не было.