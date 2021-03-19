Правила продажи товаров из зарубежных интернет-магазинов предложили изменить

Сейчас российское законодательство не предусматривает возможность продажи товаров зарубежных интернет-площадок со склада, находящегося на территории страны. В результате заказанная посылка должна напрямую поставляться покупателю с помощью почтовой или курьерской службы.

"Эксперимент проводится в целях разработки и апробации механизмов применения назначенным оператором почтовой связи таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров и определяет особенности ее применения, а также особенности применения таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров", - говорится в тексте проекта. Эксперимент предлагается провести с января по декабрь 2022 года.

Новые правила позволят реализовать концепцию "бондового склада". Она предполагает помещение товара на склад, после чего будет возможна продажа физическим лицам, заказавшим товар на интернет-площадке. Тем самым сокращается время доставки заказа потребителю.

При этом под действия законопроекта не попадут подакцизные товары, а также товары, в отношении которых применяются льготы по уплате таможенных пошлин, налогов и других сборов.