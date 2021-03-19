Правительство Финляндии стало объектом масштабной травли в интернете

Финское правительство, в котором все председатели правящих партий являются женщинами, стало объектом исключительно масштабной травли в интернете. К такому выводу пришла исследовательская организация Stratcom.

Исследование охватывает период с 2019 года, когда в правительство Суоми было назначено пять министров-женщин. Именно с этого момента поднялась волна беспрецедентного шквала нападок и оскорблений, женоненавистнического толка. "Все финские женщины-министры стали своего рода мишенью для оскорблений. Подвергались сомнению их профессиональные и лидерские качества, возможности принятия решений, унижалось их личное достоинство", - говорится в докладе. Чаще всего травле подвергалась премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Исследователь Рольф Фредхайм рассказал на презентации доклада, что в основном на разных площадках и соцсетях в интернете оскорбительные комментарии в адрес женщин-политиков писали обычные люди, а не боты. Также в основном такие записи оставлялись анонимно.

Авторы доклада отмечают, что незатихающая риторика ненависти к госслужащим женского пола и уничижительный тон публичной дискуссии являются угрозой финской демократии.

Stratcom ссылается на исследование Госсовета Финляндии, в котором говорится, что 28 процентов людей, оказавшихся объектами сетевой ненависти, чувствуют, что их готовность участвовать в политических процессах и принятии решений снизилась. Это подтверждает и политик от Зеленых Ирис Суомела, отмечая, что сетевое преследование оказывает серьезное давление на демократию и останавливает женщин и представителей меньшинств от попыток заявить о себе в политике.

Первая чернокожая женщина-депутат парламента Финляндии Белла Форсгрен считает, что Финляндия должна усовершенствовать законодательство, чтобы защитить людей от травли в интернете.