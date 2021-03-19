Правительство РФ перезапустит работу с экспертами и общественностью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился сформировать в структуре аппарата правительства управление экспертизы и планирования. Его создадут, чтобы перестроить работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью.

Новое подразделение, подчеркивают в правительстве, поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым решениям: обеспечит заблаговременное экспертное сопровождение инициатив, оперативную организацию их обсуждения, активное вовлечение экспертных структур в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие кабмина с Федеральным собранием.

В результате должно вырасти качество управленческих решений, откроются новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов, а система обратной связи станет более эффективной и структурированной.