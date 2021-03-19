Прямые авиарейсы из России на Шри-Ланку возобновятся 1 апреля

Прямые авиарейсы из России на Шри-Ланку должны быть возобновлены уже 1 апреля. Об этом ТАСС рассказал посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса.

"С 1 апреля, как мы понимаем, "Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты между Москвой и Коломбо. На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет. Я пробовал", - отметил посол.

Мигахаланде Дураге Ламаванса отметил, что индивидуальные туристы пока не смогут посетить Шри-Ланку - поездки разрешены только через туроператора. "Посетить страну туристу в индивидуальном порядке нельзя, только через туроператора. Проходить карантин по прибытии не нужно, но в течение 14 дней туристы могут передвигаться по стране только организованно и только через туристических агентов", - цитирует посла агентство.