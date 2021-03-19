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19.03.2021 14:36
Рубрика: Экономика

Приставы не будут навещать должников до середины 2021 года

Текст: Владислав Куликов
До середины текущего года исключены меры принудительного исполнения, связанные с осмотром имущества по месту жительства должника, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Иными словами, судебные приставы не будут навещать должников, чтобы арестовать какое-то домашнее имущество.

Заявление прозвучало на коллегии Федеральной службы судебных приставов России. Данная мера была введена в связи с пандемией и пока продолжает действовать. "Принудительное исполнение было максимально переведено в дистанционный формат", подчеркнул Дмитрий Аристов.

Также глава ведомства рассказал о других мерах поддержки граждан и предпринимателей. "В настоящее время на уровне закона предусмотрена возможность приостановления судебным приставом исполнительного производства в отношении должников, подпадающих под мораторий от банкротства, - сказал Дмитрий Аристов. - Принят федеральный закон, предусматривающий особенности исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период новой коронавирусной инфекции. В соответствии с данным законом предоставляется рассрочка принудительного исполнения по решениям судов о взыскании кредитной задолженности, в отношении пенсионеров, имеющих доходы в размере не более двух минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, рассрочка предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, наиболее пострадавшим в условиях пандемии, при сумме долга не более 15 млн. рублей. Данные меры поддержки оказались востребованными как гражданами, так и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Приставы насчитали около шести тысяч двойников должников

По его словам, с момента их действия рассрочка была предоставлена более чем по 4 тысячам исполнительных производств в отношении должников - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также почти по 500 производствам в отношении должников-граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

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