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19.03.2021 12:30
Рубрика: Общество

Профессор рассказал, как избежать осложнений от насморка

Текст: Тимур Алимов

Простудный насморк является самым частым заболеванием, но многие зачастую не обращают на него внимания, считая несерьезным. Вместе с тем, запущенный насморк может стать очагом инфекции в организме и привести к серьезным осложнениям - гаймориту и фронтиту.

Доктор медицинских наук, профессор-оториноларинголог Сергей Косяков перечислил KP.Ru простые правила, позволяющие избежать серьезных болезней дыхательной системы.

Фото: Евгений Кармаев/РГ
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При насморке воспаляются слизистые оболочки носа и прилегающих пазух, что вызывает отек, затруднение дыхания, дискомфорт, выделения из носа, боль в области лица. Длительный отек и густая слизь ухудшают вентиляцию носовой полости и способствуют размножению микробов. Поэтому, по словам доктора, лечить насморк необходимо сразу после его появления.

Первое, на что профессор советует обратить внимание - нормальная влажность в помещении, что особенно важно в холодное время года. Отопительные приборы сильно сушат воздух, что обезвоживает слизистую и ухудшает ее защитную функцию. Это усугубляет воспалительные процессы и затягивает течение насморка. Оптимальной для жилого помещения считается влажность на уровне 40-60 процентов. Температуру воздуха лучше поддерживать в районе 19-21 градуса.

Бесконтрольное применение сосудосуживающих спреев или капель способно ухудшить ситуацию. Они помогают справиться с заложенностью носа, но могут нарушить нормальную работу слизистой оболочки.

Победить насморк и не позволить ему перейти в затяжную форму помогают и продукты, содержащие фитонциды - биоактивные вещества, улучшающие отток слизи и снижающие ее вязкость. К таковым относятся свежий лук - репчатый и шалот, редька, дайкон, редис, хрен и имбирь. Однако все они раздражающе действуют на желудок и употреблять их натощак не рекомендуется. Кроме того, лучше "смягчать" их - редьку смешивать с медом, редис - с оливковым маслом, а имбирь - с протертым яблоком.

Фото: iStock
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Соблюдение водно-солевого баланса поможет не допустить загустения слизи. Для этого необходимо пить больше полезной жидкости: отвар шиповника, компот из клюквы и черной смородины, фреши и смузи на основе свежих фруктов и овощей.

Для скорейшего выздоровления от насморка желательно временно исключить продукты, способствующие образованию и загустению слизи: жирные молочные продукты, мясные полуфабрикаты, сладкая выпечка, белый хлеб, крахмалистые продукты, в частности, картофель.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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