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19.03.2021 10:21
Рубрика: Экономика

Производители попросили проверить госзакупки респираторов для врачей

Текст: Василий Кошкин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генпрокуратуру и Антимонопольную службу проверить госзакупки масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо АСИЗ.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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В обращении говорится, что с просьбой о независимой экспертизе обратились сами врачи. В частности, жалобы поступили из больниц в Московской и Ленинградской областях.

"Эксперты АСИЗ проанализировали данные госзакупок и данные лабораторных испытаний представленных им образцов и обнаружили возможные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты", - говорится в материале РБК.

По данным производителей, себестоимость производства респираторов начинается от 60 рублей за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от 4 до 9 рублей. Таким образом, начальная максимальная цена контракта на 90% ниже средней цены контрактов по рынку. По мнению АСИЗ, такие цены могут быть вызваны тем, что средства защиты не прошли необходимую сертификацию и не смогут обеспечить нужную степень защиты.

Несертифицированные средства защиты несут "смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19", отметили в АСИЗ.

Ассоциация также обратилась в Росздравнадзор с предложением создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве, касающемся средств индивидуальной защиты.

Список средств индивидуальной защиты, которыми должны быть обеспечены больницы и медицинские учреждения в связи с пандемией COVID-19, содержится в приказе Минздрава.

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