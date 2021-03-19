Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Химках

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место взрыва в Химках, выехал заместитель прокурора области Сергей Рокитянский и Химкинский городской прокурор Денис Андреев. Об этом сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы областной прокуратуры Наталия Григорьева.

В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Также прокуратура поставила на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

По предварительным данным, в результате взрыва газа три человека погибли, в том числе один ребенок, семь человек пострадали.