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19.03.2021 09:00
Рубрика: Общество

Психиатр рассказал, как избавиться от боязни высоты

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Когда даже одна мысль о том, чтобы выйти на балкон высотного здания и посмотреть вниз вызывает потливость и учащенное сердцебиение, панический приступ - это признак фобического расстройства. Подобные страхи напрямую не вредят здоровью и жизни, но, конечно, могут сильно испортить привычную жизнь, так как человек себя во многом сознательно ограничивает.
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Как сообщил KP.RU врач-психиатр Александр Пятницкий, боязнь высоты для человека вполне естественна - это часть инстинкта самосохранения. Однако патологические отклонения - акрофобия возникает при особых условиях. Признаки можно разделить на две группы.

Первое - головокружение возникает даже на небольшой высоте, которое грозит падением - человек, ощущая подобный симптом, судорожно хватается за предметы, пытаясь не падать. Второе - физиологические влияния, которые связаны с работой органов и систем. Нередко проблемы возможны у людей с расстройствами вестибулярного аппарата, страдающих неустойчивостью и головокружениями.

Специалист считает, что лечением акрофобии должны заниматься исключительно медики. БАДы и народные средства не помогут.

- Сейчас очень много псевдоспециалистов, которые предлагают за один сеанс избавить человека от всех проблем. Хотел бы посоветовать относиться к таким методам с осторожностью, так как наша психика - очень сложная система и просто убирать симптомы - не самая удачная идея, которая может обернуться проблемами в дальнейшем, - говорит врач-психиатр Александр Пятницкий.

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