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19.03.2021 16:23
Рубрика: Власть

Путин назначил пятерых членов ЦИК, Памфилова в их числе

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пятерых членов Центризбиркома. Нынешний председатель Элла Памфилова вошла в новый состав комиссии.

Другие члены президентской пятерки - руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, представитель администрации президента РФ Наталья Бударина, а также декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года

Подписанием указа глава государства завершил формирование состава нового ЦИК России, который будет работать до марта 2026 года.

Ранее своих представителей - также по пять человек - назначили Госдума и Совет Федерации.

Их прежней команды это Антон Лопатин (от группы депутатов Госдумы), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев ("Справедливая Россия"), зампред ЦИК Николай Булаев, члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко (все трое - от Совета Федерации).

Также в следующий состав ЦИК вошли новые представители "Единой России" Константин Мазуревский и ЛДПР - Александр Курдюмов. Среди "новобранцев" Совфеда - председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Таким образом, Центризбирком, состоящий из 15 человек, обновился более чем наполовину.

Итоговое заседание действующих членов комиссии пройдет 24 марта, пятилетний срок их полномочий истекает 28 марта. После этой даты соберется новый состав и изберет председателя, заместителя председателя и секретаря. Действующий секретарь ЦИК Майя Гришина комиссию покидает.

Власть Работа власти Госуправление Президент Госфонды и контрольные органы ЦИК

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