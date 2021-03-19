Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси

Мезенцев был главой российской дипмиссии с апреля 2019 года.

Ранее, 10 марта, комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Беларуси. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Константина Затулина. Лукьянов возглавляет дипмиссию в Латвии. "Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру", - пояснил депутат.

Послов назначает президент по представлению МИД. Но профильные думские комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве диппредставителей.

По словам Затулина, в комитете знают, что Мезенцев может занять пост госсекретаря Союзного государства России и Беларуси. Но, конечно, этот вопрос будет решаться Союзным государством. Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал о намерении покинуть свой пост.

О том, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, говорил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретных персоналий он не называл.