Власть
19.03.2021 20:25
Текст: Кира Латухина

Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Республике Беларусь.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Евгений Одиноков / РИА Новости

Мезенцев был главой российской дипмиссии с апреля 2019 года.

Фото: YouTube.com
Дмитрий Мезенцев: Союзному государству неплохо было бы иметь собственную символику

Ранее, 10 марта, комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Беларуси. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Константина Затулина. Лукьянов возглавляет дипмиссию в Латвии. "Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру", - пояснил депутат.

Послов назначает президент по представлению МИД. Но профильные думские комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве диппредставителей.

По словам Затулина, в комитете знают, что Мезенцев может занять пост госсекретаря Союзного государства России и Беларуси. Но, конечно, этот вопрос будет решаться Союзным государством. Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал о намерении покинуть свой пост.

О том, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, говорил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретных персоналий он не называл.

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