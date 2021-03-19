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Рубрика: Происшествия

Разоблачена ОПГ, похищавшая выплаты россиян за электроэнергию

Текст: Иван Петров
Сразу по двум серьёзным статьям УК РФ расследуется уголовное дело в отношении нескольких теперь уже бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний. Фигуранты обвиняются в хищении денежных средств производителей электроэнергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО "Россети". Им вменяется "мошенничество в особо крупном размере" и "организация преступного сообщества (и/или участие в нем) с использованием служебного положения".
Фото: iStock
Мошенники усовершенствовали схему обмана с выигрышами

Схему для похищения средств россиян за электроэнергию злоумышленники придумали очень запутанную. Но результат она им принесла - в период с 2004-го по 2019-й год участники преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании вывели более 10 млрд рублей. Отмечается, что похищенные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики. А также для модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики.

"Согласно преступной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые энергокомпании осуществляли непрофильную финансовую деятельность, - пояснила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк. - Злоумышленники выдавали займы, приобретали векселя и акции. Вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования".

Финансирование указанных операций при этом производилось за счет технических кредитов, которые выдавал "Мосуралбанк". По версии следствия, фигурантами были созданы "формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций".

В итоге искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. Оплата же за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.

Управленческая структура криминальной организации, выяснили следователи, действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго". Его возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.

Мошенник совершал махинации, используя судебные исполнительные листы

Дело масштабное, поэтому в нем задействованы сразу несколько силовых ведомств - МВД, ФСБ и Росгвардии. Сразу в 7 субъектах РФ были проведены 16 обысков. В итоге были задержаны 11 подозреваемых - это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт", а также работники этих организаций и экс-управляющий "Мосуралбанка" Николай Корнеев.

"В отношении троих обвиняемых судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принятие аналогичных решений по четырем другим фигурантам ожидается сегодня. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд рублей", - рассказала Ирина Волк.

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