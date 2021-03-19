Число пострадавших при взрыве в Химках возросло до семи

Не менее семи человек пострадали при бытовом взрыве, прогремевшем в одной из квартир девятиэтажного дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили "РГ" в администрации городского округа.

В настоящий момент в расположенном рядом лицее №16 оборудован пункт временного размещения для тех жителей, квартиры которых пострадали при взрыве. В доме обрушились межэтажные перекрытия на седьмом, восьмом и девятом этажах, все жильцы этих этажей эвакуированы.

Два человека - ребенок трех лет и мужчина, живший этажом ниже той квартиры, где произошел взрыв - погибли.