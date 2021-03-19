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19.03.2021 19:09

Юрий Моисеев принял участие в собрании Союза Российских городов

19 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в общем собрании Союза Российских городов.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Союз российских городов - неполитическая общественная организация, был создан в марте 1991 года как площадка для взаимного обмена идеями, лучшими практиками и решениями в сфере местного самоуправления. На сегодняшний день Союз российских городов объединяет более 90 крупных и средних городов Российской Федерации с населением около 70 млн. человек.

Участники собрания подвели итоги Марафона экспертных обсуждений "Роль российских городов в подготовке Основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года". В настоящий момент Правительство РФ по поручению Президента России готовит основы государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. К работе подключены верхняя и нижняя палаты Федерального Собрания, федеральные министерства и экспертное сообщество.

Фото: Калужская городская дума
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Марафон стартовал 15 марта в Хабаровске и финишировал 18 марта в Москве. В этот период во всех федеральных округах России ежедневно проходило до трех совещаний в офлайн и онлайн формате. Обсуждались наиболее актуальные проблемы муниципалитетов и перспективы развития местного самоуправления.

По итогам обсуждения участники марафона обратились в Совет Федерации, Государственную Думу и министерство юстиции с предложением отразить в проекте "Основ государственной политики РФ в области развития местного самоуправления до 2030 года", следующие приоритетные задачи:

Благоустройство общественных территорий и формирование единого облика городов на территории субъекта РФ.

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реформирование и обновление коммунальной инфраструктуры.

Разработка и внедрение стандартов обеспеченности муниципальных образований минимальным уровнем социальной инфраструктуры, объектами жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улично-дорожной сети, услугами общественного транспорта и связи.

Совершенствование бюджетно-налоговой системы, в том числе через замену чисто фискальных бюджетно-налоговых механизмов стимулирующими, формирование бюджетов развития муниципальных образований (в размере 10 - 20% от общего объема собственных доходов).

Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, развитие инициативного бюджетирования и повышение уровня гражданской активности.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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